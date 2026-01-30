Вектор благотворительности дрейфует от патронажа искусств к социальному инжинирингу

Общие тенденции в экономической ситуации страны так или иначе отражаются на всех сферах деятельности крупных холдинговых компания. В том числе, вносят серьезные коррективы в благотворительную деятельность.

Так, например, финансовая отчетность благотворительного фонда «Добрые дела» (фонд холдинга Малышева 73») до 2025 года в большей степени отражала процесс так называемого системного меценатства. Наиболее капиталоемкий социальный проект компании — «Благотворительная столовая» в 2024 году оценивался в 43,3 млн рублей, в 2025 вырос до 52 млн. При этом общий объем социальных инвестиций холдинга за 2024-2025 годы превысил 200 млн рублей. Но увеличение масштабов благотворительности не единственная тенденция изменений. Не менее важно, что происходит смена векторов благотворительной деятельности от поддержки сферы культуры к социальному инжинирингу.

Двухконтурная система: инфраструктура помощи vs. экосистема программ

Если проанализировать, становится очевидно, что в течение нескольких лет холдинг выстраивал собственную двухуровневую модель в реализации своих добрых дел. Базовый контур — инфраструктурный монопроект «Благотворительная столовая», который занимает львиную долю в объеме финансирования программ фонда «Добрые дела». Этот проект фактически решает задачу создания базовой инфраструктуры в решении насущных проблем. Его рост на 20% В 2025 году рост финансирования в 20% демонстрирует, что холдинг делает стратегическую ставку на долгосрочное присутствие в социальной сфере.

Второй контур — экосистема из 15 точечных программ фонда «Добрые дела». В 2024 году лидером среди проектов с бюджетом (42,7% от расходов фонда) стала программа «Культура и образование» и социальная помощь.

Отметим, что общие социальные инвестиции холдинга в 2024 году составили 93,4 млн рублей, из которых 46% расходовались по проекту столовой и 54% по программному фонду, где культурные инициативы доминировали.

В 2025 году в благотворительной работе холдинга произошли серьезные стратегические новации. Общие социальные расходы выросли до 105,5 млн рублей (+13%) причем, прирост сгенерировала как раз социальная поддержка - бюджет «Благотворительной столовой» вырос на +20%, количество выданных обедов — увеличилось с 351тысяч до 372 тысяч обедов в 2025 году.

Во втором контуре благотворительной работы можно отметить, что на 41% сократился бюджет флагманской программы «Культура и образование» в пользу бюджета фонда, направленного на реализацию программы прямой материальной помощи «Будем помогать», финансирование которой увеличилось в 2,7 раза — до 27,7 млн рублей.

Директор БФ «Добрые дела» Дарья Звягинцева поясняет: «Мы не отказываемся от культуры и образования — мы меняем последовательность действий. Наши полевые исследования и обратная связь от НКО-партнеров показывают: голодный или находящийся в отчаянной материальной ситуации человек не сможет в полной мере воспринять ни спектакль, ни лекцию. Сначала — базовые потребности, безопасность, ощущение поддержки. Благотворительная столовая» и программа «Будем помогать» — именно про этот «фундаментальный уровень». Мы строим социальный фундамент, без которого все остальные проекты просто повисают в воздухе».

Глава БФ "Добрые дела" при этом подчеркивает, что объединение инфраструктурного и адресного подходов — это осознанная стратегия.

«Это не два разных проекта, а единая логика. «Столовая» — это системная, регулярная помощь тысячам людей. А программа «Будем помогать» — наш инструмент быстрого реагирования, который ловит те индивидуальные, сложные случаи, которые невозможно решить только тарелкой супа (например, срочная покупка лекарств или занятия для семьи с ребенком-инвалидом). Вместе они создают целостную систему социального обеспечения, где есть и рутина, и индивидуальный подход», - говорит Дарья Звягинцева.

Фактически холдинг опытным путем, чутко реагируя на новации экономической ситуации в стране и регионе, проводит в жизнь эффективную бизнес-логику прагматичного альтруизма. Прослеживается четкая деловая логика — ответ на внешний запрос и ESG-фокус. При важно отметить, что холдинг делает осознанную ставку на социальную составляющую своей ESG-повестки, переводя на вторую позицию культурные проекты, которые в большей степени относятся к управленческим практикам и, конечно, являются менее приоритетными в кризис.

При этом прозрачность благих дел автоматически повышается за счет измеримости и контроля KPI. Ведь работу "Благотворительной столовой" (количество обедов) и программы «Будем помогать» (число конкретных адресатов) не сложно посчитать. Площадка культурного влияния - это всегда процесс длительный, а социальная практика дает четкие метрики эффективности.

И еще один важный аспект - масштабная социальная помощь формирует оперативный кредит доверия и снижает социальную напряженность.

Директор фонда "Добрые дела" подчеркивает: «Эффективность благотворительности измеряется не потраченными миллионами, а количеством преодоленных кризисов. Инвестиции в социальную стабильность — самые надежные».