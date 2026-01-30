В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципального контракта

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципального контракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) по материалам ОБЭП УМВД России по Нижневартовску.

По версии следствия, с июня по июль 2025 года генеральный директор коммерческой организации, действуя по предварительному сговору с главным бухгалтером организации и индивидуальным предпринимателем, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 6,5 млн рублей в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта "Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское".

В отношении генерального директора общества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.