30 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Доверие к Трампу в США падает

Спустя год после прихода к власти в США Дональда Трампа во второй раз его рейтинг сильно упал, а недоверие существенно выросло. Такие данные опроса публикует Pew Research Center.
Рейтинг одобрения действий Трампа составляет 37%, а 50% американцев говорят, что они хуже чем, они ожидали, и только 21% - что лучше ожидаемого. Только 27% американцев говорят, что поддерживают всю или большую часть политики и планов Трампа. Год назад было 35%. Причина - слишком много резких и малопонятных простым американцам инициатив вкупе с внутренними проблемами, как в Миннесоте.

Агентство опрашивало людей по шести показателям, и по всем этим показателям положительные оценки Трампу дали от 21% до 34% американцев. В частности, только 25% уверены, что Трамп уважает "демократические ценности" США. И только 21% считают, что он будет вести себя этично, как подобает президенту. Характерно, что почти все снижение рейтинга Трампа обусловлено снижением среди республиканцев, поскольку среди демократов он и так пользовался крайне низким уровнем доверия. Эту проблему отмечают многие эксперты - Трамп может оттолкнуть от себя часть своего электората. Она может быть не очень большой, но станет решающей для исхода выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Так, все больше республиканцев говорят, что члены Конгресса от Республиканской партии не обязаны поддерживать Трампа, если они с ним не согласны.

Заметный рост недовольства произошел из-за действий иммиграционных агентов в Миннесоте, которых направил Трамп. Там были убиты два человека, а в штате вспыхнули массовые протесты, которые сразу поддержали демократы. В результате Трамп был вынужден отступить и, как полагают эксперты, потерпел чувствительное поражение.

Другой опрос центра показал, что действия агентов вызвали массовое недовольство американцев. 72% считают неприемлемым проверять миграционный статус людей из-за внешнего вида или языка, на котором они говорят. Однако в целом по проблеме миграции большой раскол. 77% республиканцев считают, что обычные люди могут сообщать о тех, кто, по их мнению, находится в стране нелегально. Среди демократов таких лишь 27%. Примерно такое же разделение в отношении к действиям агентов. Суммарно же миграционную политику Трампа не одобряет почти 60%, за - около 40%.

