Директора интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, временно отстранят от работы

Директора интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, отстранят от работы на время проверки. Такое поручение дал глава Кузбасса Илья Середюк.

Об этом он сообщил на совещании, где обсуждаются меры, которые необходимо принять после ситуации в интернате, пишет РИА Новости.

Также Середюк сообщил, что комиссия минтруда проверяет качество ухода, проживания, питания и лечения в интернате.

Девять постояльцев психоневрологического пансионата умерли в январе. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего парня уточняют.