За 2025 год в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек

На свердловских дорогах за 12 месяцев 2025 года произошло 2 тыс. 547 ДТП, в которых погиб 361 человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов.

По его словам, количество ДТП, по сравнению с 2024 годом, снизилось на 185, а число раненых - до 3 тыс. 126. Улучшение ситуации Кузнецов связывает с масштабной профилактической работой личного состава Госавтоинспекции, который провел более 73 тыс. профилактических мероприятий и пресек почти 7,4 млн нарушений ПДД.

Однако количество смертей в авариях, наоборот, возросло на 43 случая. Основной вклад в эту статистику внесли аварии вне населенных пунктов, где произошла половина всех смертельных случаев. На федеральной автодороге "Екатеринбург - Тюмень" число погибших удвоилось, достигнув 26 человек.

Отдельного внимания по-прежнему заслуживает ситуация с детским травматизмом. Количество ДТП с детьми увеличилось до 362 случаев, из которых 16 несовершеннолетних так и не вернулись домой. Большинство таких аварий зарегистрировано в Алапаевске, Серове, Каменске-Уральском и Богдановиче.

Причинами смертельных аварий в основном продолжают оставаться превышение скорости - 144 погибших, выезд на встречную полосу - 115 погибших и несоблюдение очередности проезда - 24 погибших.

В результате 691 наезда на пешеходов, 630 было травмировано, а 83 погибло. при этом, смертельные случаи чаще всего фиксировались в темное время суток, так как на пешеходах не было световозвращающих элементов.

Кузнецов отметил, что свердловские водители продолжают садиться за руль в пьяном виде: из 7 тыс. 234 зарегистрированных случаев, 1 тыс. 2 человек поймали за нетрезвым вождением повторно. Свыше 22,5 тыс. раз водителей останавливали от выезда на встречную полосу и более 12 тыс. нарушений правил проезда пешеходных переходов все же было нарушено. В отношении водителей, допустивших грубые нарушения, судами вынесено 11 тыс. 40 постановлений о лишении права управления.

Сумма административных штрафов превысила 25 млн рублей. При этом, автоматизированная система фиксации нарушений, включающая 496 комплексов, вынесла 6,9 млн постановлений. Сумма наложенных штрафов составила 7,3 млрд. рублей, из которых 5 млрд пришлось на санкции за превышение скорости.