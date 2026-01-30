За 2025 год в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек

30 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За 2025 год в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек

На свердловских дорогах за 12 месяцев 2025 года произошло 2 тыс. 547 ДТП, в которых погиб 361 человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов.

По его словам, количество ДТП, по сравнению с 2024 годом, снизилось на 185, а число раненых - до 3 тыс. 126. Улучшение ситуации Кузнецов связывает с масштабной профилактической работой личного состава Госавтоинспекции, который провел более 73 тыс. профилактических мероприятий и пресек почти 7,4 млн нарушений ПДД.

Однако количество смертей в авариях, наоборот, возросло на 43 случая. Основной вклад в эту статистику внесли аварии вне населенных пунктов, где произошла половина всех смертельных случаев. На федеральной автодороге "Екатеринбург - Тюмень" число погибших удвоилось, достигнув 26 человек.

Отдельного внимания по-прежнему заслуживает ситуация с детским травматизмом. Количество ДТП с детьми увеличилось до 362 случаев, из которых 16 несовершеннолетних так и не вернулись домой. Большинство таких аварий зарегистрировано в Алапаевске, Серове, Каменске-Уральском и Богдановиче.

Причинами смертельных аварий в основном продолжают оставаться превышение скорости - 144 погибших, выезд на встречную полосу - 115 погибших и несоблюдение очередности проезда - 24 погибших.

В результате 691 наезда на пешеходов, 630 было травмировано, а 83 погибло. при этом, смертельные случаи чаще всего фиксировались в темное время суток, так как на пешеходах не было световозвращающих элементов.

Кузнецов отметил, что свердловские водители продолжают садиться за руль в пьяном виде: из 7 тыс. 234 зарегистрированных случаев, 1 тыс. 2 человек поймали за нетрезвым вождением повторно. Свыше 22,5 тыс. раз водителей останавливали от выезда на встречную полосу и более 12 тыс. нарушений правил проезда пешеходных переходов все же было нарушено. В отношении водителей, допустивших грубые нарушения, судами вынесено 11 тыс. 40 постановлений о лишении права управления.

Сумма административных штрафов превысила 25 млн рублей. При этом, автоматизированная система фиксации нарушений, включающая 496 комплексов, вынесла 6,9 млн постановлений. Сумма наложенных штрафов составила 7,3 млрд. рублей, из которых 5 млрд пришлось на санкции за превышение скорости.

Теги: Госавтоинспекция, ДТП, авария, статистика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети