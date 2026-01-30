На Украине Чайковский признан символом "имперской политики" и запрещен

Министерство культуры Украины приказало киевской Национальной музыкальной академии убрать имя всемирно известного композитора Петра Чайковского из своего названия, так как комиссия "экспертов" Украинского института нацпамяти определила, что Чайковский "является символикой российской имперской политики", а значит, запрещен на Украине.

На Украине действует специальный закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики", который определяет все содержание образования или художественной деятельности. Этот театр абсурда привел к очередному казусу. Солистов балета Национальной оперы Украины Наталью Мацак и Сергея Кривоконя угрожают уволить за то, что они, будучи за границей в Европе, исполнили партии в балете Чайковского "Лебединое озеро". Минкульт остался крайне недоволен. Ведомство сообщило, что узнало об этом из соцсетей, и возмущено тем, что артисты "распространяли культурный продукт" России, который больше ста лет исполняют во всем мире. Но гражданам Украины - нельзя.

Характерно, какое основание приводит Минкульт: Мацак и Кривоконь "нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины - изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов". То есть то, что не имеет никакого отношения к закону, - мнение других артистов. В украинском законе говорится об исполнении российских произведений на территории Украины. Однако биографии Мацак и Кривоконя оперативно исчезли с сайта Национальной оперы, хотя официально об их увольнении не сообщалось. Притом что Мацак имеет звание народной артистки Украины, а Кривоконь - заслуженного артиста.

Вероятно, украинский Минкульт узнал о выступлении из сообщения местной балерины Виктории Зварыч, которая возмутилась исполнением балета Чайковского. Она назвала всемирно известный балет "Лебединое озеро" "символом имперской русской культурной машины".

Преследуемые артисты не комментировали скандал, но ранее Мацак сказала, что в Национальной опере запретили также балет "Спартак" Арама Хачатуряна и другие великие произведения. И это неправильно.

"Нужно понимать: если мы хотим общаться с миром на одном языке, то должны уважать то наследие, которое является мировым. И мы не можем при всем желании навешивать ярлыки без глубокого анализа. Я вижу, какой колоссальный ущерб отказ от классического репертуара принес артистам балета", - подчеркнула Мацак.

Однако одержимые ненавистью к России бандеровские власти Украины продолжают бороться с общим культурным наследием, которое также является всемирным. Ранее запрещенными "символами российского империализма" стали выдающиеся личности: ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, полководец Александр Суворов, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский и многие другие. Также решено снести в Киеве памятник коренному киевлянину Михаилу Булгакову за его "неправильные" высказывания в адрес украинских националистов, которых писатель наблюдал в то время, когда жил в Киеве.

"Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик... Память о Петлюре да сгинет", - писал Булгаков.

А в "Белой гвардии" Булгаков так характеризует создаваемый тогда новояз:

"Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит".

Что касается Чайковского, то много лет назад экс-президент Виктор Ющенко говорил, что Чайковский - украинец, напоминал ранее политолог Владимир Корнилов. Теперь решили, что, раз в это не поверили, надо просто запретить.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал действия киевского режима "идеологической истерикой", которая обусловлена тем, что на Украине нет и не было собственного балета и ничего, чем можно заменить классику.

Накануне на страницах британского журнала The Spectator вышла статья, в которой "отмена" Чайковского названа варварством. Кроме того, это разрушает саму Украину, которая не считает огромное количество своих граждан, говорящих по-русски, своими.