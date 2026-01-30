В Москве ожидаются лютые морозы

Предстоящие выходные станут в Москве и Подмосковье самыми холодными с начала зимы.

"В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 - минус 21 градуса - самая холодная ночь зимы. В Подмосковье - до минус 16 - минус 21, местами до 24 градусов мороза", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Днем воздух не прогреется выше -14 градусов – это отклонение на 4-5 градусов от климатической нормы.

Уже 1 февраля начнутся осадки, возобновится снег, при этом температура воздуха не повысится.