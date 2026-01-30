МТС оставит жителей Москвы и Подмосковья без 3G

Абоненты МТС Москвы и Подмосковья вскоре останутся без 3G. Оператор начнёт отключать связь этого стандарта в диапазоне 900 МГц.

Освободившиеся частоты отдадут под 4G, сообщил ТАСС оператор. Это не первое из подобных решений МТС – частоты 3G он отключает уже третий год, переведя работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона России.

В конце 2025 г. стало известно, что операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) вновь предлагают безлимитные мобильные тарифы для частных или корпоративных клиентов. По их словам, на такие тарифы сейчас приходится большинство новых подключений.

Эксперты считают, что причина кроется в обострившейся конкуренции за новых абонентов с банковскими операторами связи, а безлимиты позволяют привлечь новых пользователей. Вскоре после этого, правда, началось повышение абонентской платы для действующих абонентов. В случае с МТС дело дошло до проверки действий оператора ФАС.