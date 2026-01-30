Трамп вводит чрезвычайное положение в США из-за якобы исходящей от Кубы угрозы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы.

В указе Трампа утверждается, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Он отмечает, что Гавана сотрудничает с враждебными для США сторонами. К их числу, согласно тексту указа, в частности, относятся Россия, Китай, Иран.

По закону такой шаг дает американскому лидеру полномочия по введению пошлин на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Формальное введение такого режима является стандартной в США процедурой, пишет ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Куба находится "на грани падения" из-за того, что лишится доходов от венесуэльской нефти. По его словам, США начнут контролировать нефть Венесуэлы после захвата американцами ее президента Николаса Мадуро, а значит, Куба лишится доходов. В связи с этим, как полагает Трамп, силовое вмешательство на Кубе не потребуется, потому что власть в республике "буквально готова пасть".