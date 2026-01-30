В Свердловской области запустят единую диспетчерскую "скорой помощи"

В Екатеринбурге откроют единую диспетчерскую "скорой помощи". Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в дальнейшем практику расширят и на другие города.

"Самое главное, для чего нужна единая диспетчерская, — это уменьшение времени приема вызова и существенное улучшение качества его обработки. От диспетчера зависит, какую бригаду направить к пациенту. Мы собираемся создать единую диспетчерскую службу на базе Екатеринбурга и расширить ее. Будет порядка 20–23 диспетчеров. Все, кто звонит на 103, будут попадать в единую диспетчерскую. Она будет видеть все машины скорой помощи в области и принимать решения, кому ехать. Принципиально важно, чтобы в диспетчерской работали профессиональные диспетчеры. Этот вопрос и должна решить единая диспетчерская", — отметила Савинова.

Работать специалисты будут в Едином центре диспетчеризации на базе Центрального медицинского округа. Прием вызовов будет осуществляться через "Систему-112" и ЕГИСЗ, а также внедряющий окружной принцип. Такая система позволит объединить ресурсы 52 подразделений, в том числе семи станций, 39 отделений и пяти экстренных консультативных отделов.

Машины "скорых" разместят по всему региону, а медики смогут выезжать за пределы своих муниципалитетов.