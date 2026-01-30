Wildberries запустит программу поддержки отечественного производства обуви

Wildberries запустит программу поддержки отечественной легкой промышленности. Начать компания планирует с производителей обуви. Программу поддержит Минпромторг России, передает Forbes.

Поучаствовать в программе не смогут продавцы, перепродающие товары.

Тем же, кто сам производит обувь, будут предлагать сниженные комиссии при реализации товаров на маркетплейсе, сократят стоимость хранения продукции и т.д.

"Для нас принципиально важно не просто предоставлять производителям современную площадку для продаж и доступ к миллионам покупателей по всем странам присутствия маркетплейса, а системно участвовать в развитии российской промышленности", - заявила основательница Wildberries Татьяна Ким.