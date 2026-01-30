30 Января 2026
Образование
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК наградила студентов МИСИС стипендиями имени Александра Дейнеко

Трубная металлургическая компания (ТМК) вручила свидетельства о присуждении стипендии имени Александра Дейнеко студентам Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСИС. Стипендии присуждаются студентам, которые стабильно добиваются высоких результатов в учебной и научно-исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба ТМК.

В этом году обладателями именной стипендии стали студентки Института экотехнологий и инжиниринга: магистрантки второго курса Софья Гундерова и Анна Хакимова, обучающиеся по профилям "Деформационная обработка металлов" и "Инженерный менеджмент оборудования и технологий" соответственно, а также магистрантка первого курса Софья Росоленко, обучающаяся по профилю "Деформационная обработка металлов и сплавов".

Их кандидатуры выдвинул ученый совет кафедры "Обработка металлов давлением" МИСИС, отметив отличную успеваемость, участие в профильных мероприятиях и проектах, исследовательские работы и наличие публикаций в авторитетных журналах и сборниках.

ТМК наградила студентов МИСИС стипендиями имени Александра Дейнеко(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, стипендии, успеваемость, проекты


