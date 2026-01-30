30 Января 2026
Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Всего 13 россиян выступят на Олимпиаде-2026 в Милане — бьём новые антирекорды?

Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2026. На Игры, которые стартуют 6 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, приедет всего 13 российских спортсменов. К примеру, в Париже-2024 было 15 россиян, а теперь и того меньше. Самое низкое количество было только в эпоху царской России: на Играх-1908 выступило шесть человек. Для сравнения, в Сочи-2014 была самая многочисленная делегация от нашей страны в истории — 225 участников.

В этот раз международные спортивные федерации выдавали квоты для "нейтральных россиян" ещё более неохотно, чем обычно. Иногда даже через Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге — не больше двух человек на вид спорта.

Так, Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в фигурном катании. В лыжных гонках — Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Санный спорт: Дарья Олесик и Павел Репилов. Шорт-трек: Алёна Крылова и Иван Посашков. Конькобежный спорт: Ксения Коржова и Анастасия Семёнова. Горнолыжный спорт: Семён Ефимов и Юлия Плешкова. В ски-альпинизме выступит только Никита Филиппов. Все российские спортсмены снова выступят в нейтральном статусе.

Аделия Петросян(2025)|Фото: Emmanuel Wong — International Skating Union / Contributor / International Skating Union / Gettyimages.ru

Спортивный эксперт, экс-член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов полагает, что спортивный праздник, даже в такие непростые времена, вновь обойдёт нашу страну стороной. Тем более, что переживать за выступления спортсменов в нейтральном статусе не так уж просто. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.

Алексей Кустов(2020)|Фото: Общественная служба новостей

— Все спортсмены будут вновь без российского флага и гимна. Как к этому относиться?

— К сожалению, вновь российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Это, конечно, унижение. Это недоработка МИДа, недоработка министра спорта Дегтярёва, Олимпийского комитета России. Это просто унижение для всех ветеранов, которые выступали ранее, которые своими выступлениями, высокими результатами прославляли Россию и СССР. Я с 2015 года говорю, что отечественные спортсмены обязаны выступать под флагом своей страны. Флаг и гимн — это основное, а нейтральный статус — это позор. Позор для чиновников, которые недорабатывают на своих местах.

— Всего 13 человек из России выступят, не слишком ли мало?

— Это опять же еще одно унижение — маленькое количество. Почему одни, а не другие?! Мне даже стыдно задавать этот вопрос нашим ветеранам. В лыжах всего два человека, Коростелев и Непряева, а остальные чем хуже?! Это лишь пример.

Олимпийские игры — это действительно праздник. Но нам его портят, и долго ли будут портить, мне непонятно. Как я ранее говорил, холодная война ушла на второй план, они поймали нас на спорте и будут разрывать наше общество изнутри. Такими решениями они хотят, чтоб спортсмены убегали из России, меняли гражданство и выступали под другими флагами.

— Если брать предыдущие ОИ, то в Париже у российских спортсменов была всего одна медаль — серебро Андреевой и Шнайдер в теннисе. Какие медальные перспективы на этих Играх?

— Это будет очень сложно. Я не вижу медалей. Возможно, в фигурном катании, не знаю. Я, конечно, пожелаю им успеха, но, опять же, если они завоюют медали, то это будет "белый флаг".

***

Добавим, что XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

Памятником Олимпийским кольцам возле штаб-квартиры Олимпийского комитета Японии в Токио(2023)|Фото: Reuters/Issei Kato

Теги: Россия, Олимпийские игры, нейтральный статус, спорт, соревнования, Алексей Кустов, Милан, Кортина-д’Ампеццо


