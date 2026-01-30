"Уральские авиалинии" о смене собственника Домодедово: у аэропорта хорошие перспективы

В авиакомпании "Уральские авиалинии" прокомментировали ситуацию со сменой собственника московского аэропорта Домодедово.

Накануне стало известно, что дочерняя компания международного аэропорта Шереметьево – ООО "Перспектива" – приобрела аэропорт Домодедово. О результатах повторного аукциона рассказали в пресс-службе столичного аэропорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", Домодедово является одним из базовых аэропортов для авиакомпании – ежедневно она перевозит через него несколько тысяч пассажиров.

"Мы крайне заинтересованы в возрождении былой славы этой воздушной гавани вместе с новым собственником. У аэропорта действительно хорошие перспективы и мы готовы вместе реализовывать совместные проекты", - заявили в "Уральских авиалиниях".

Эксперты считают, что с текущей инфраструктурой аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский могли бы удвоить свой пассажиропоток.