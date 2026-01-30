Восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец в Сургуте

Восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Инцидент произошел 29 января 2026 года, вечером. На место прибыла спасательная бригада и скорая медицинская помощь. Ребенка вытащили из колодца и доставили в больницу. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций по вопросу надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам надзорных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования. Также правоохранительными органами по данному факту организована проверка, ход и результаты которой поставлены надзорным ведомством на контроль.