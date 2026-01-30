Почти во всех торговых центрах России снижается трафик

Порядка 80% всех торговых центров в России в 2025 году испытали на себе падение трафика. Хотя оно было сравнительно небольшим – в среднем по стране 5% - снижение выручки у некоторых объектов измеряется десятками процентов, сообщил директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в эфире радио РБК.

Выяснилось, что в Москве и Санкт-Петербурге посещаемость ТЦ оставалась относительно стабильной, основное снижение пришлось на регионы.

Хуже всего ситуация у крупных моллов, расположенных вдалеке от жилья, тогда как районные форматы, рассчитанные на повседневный спрос, иногда даже вышли в плюс по посещаемости.

Участники рынка также отмечают, что изменились тренды: теперь россияне ходят в торговые центры реже, но задерживаются в них дольше и чаще не только совершают покупки, но и развлекаются.

Еще один тренд – изменение точек притяжения. Проседают категории, которые проще купить в интернете (электроника и бытовая техника), растут еда, развлечения и лайфстайл.