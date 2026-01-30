В ООН сочли, что жители Гренландии могут выбирать государство, а Крыма и Донбасса – нет

Генсек Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш полагает, что самоопределение народа Гренландии, в отличие от жителей Донбасса и Крыма, возможно.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", - приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Таков ответ генсека ООН на запрос, который ранее направила Россия: в нем говорилось о признании права жителей Крыма и Донбасса на самоопределение по аналогии с Гренландией.