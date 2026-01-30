30 Января 2026
в россии
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за кишечной инфекции у детей в селе Онохино

В Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за массовой вспышки кишечной инфекции у детей в селе Онохино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут всесторонний комплекс следственных действий. Будет изъята и изучена вся документация, касающаяся условий питания детей. Запланированы допросы широкого круга лиц, включая родителей, медицинских работников, представителей образовательного учреждения и ответственных за организацию питания.

Также будет назначен комплекс экспертиз для установления причины заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что от острой кишечной инфекции пострадали 116 детей, один из них госпитализирован.

Теги: острая кишечная инфекция, дети, Онохино, следком


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2026 15:50 Мск Baza: Причиной массового отравления детей под Тюменью могло стать зараженное куриное мясо
Ранее 29.01.2026 15:16 Мск Тюменский следком изымает у полиции дело об отравлении детей
Ранее 29.01.2026 14:29 Мск Роспотребнадзор начал расследование кишечной инфекции в тюменском селе, где пострадало больше сотни детей
Ранее 29.01.2026 14:27 Мск В Тюменской области 116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции

