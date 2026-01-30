В России могут ввести так называемый индексируемый рубль

В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль.

Средства нужно разделить на обычные рубли и на то, что выполняет функцию накопления. В настоящее время россияне хранят "под подушкой" более 16 трлн руб. По задумке ученых из МГУ, индексируемые рубли должны быть привязаны к корзине биржевых товаров и каждый день расти в цене, как банковский вклад.

В ЦБ России заявили, что инструмент с защитой от инфляции есть, это специальные облигации. Подобные модели используются в других странах, например в Чили, Мексике, США и Великобритании. Но введение нового инструмента чревато затратами эмитента и финсистемы.

Новый инструмент поможет нивелировать риск обесценивания денег, а также повысит привлекательность рубля как средства международных расчетов. Предполагается, что доля такой нацвалюты в общем денежном предложении составит 80%, сообщают "Известия".

Согласно опросу ВТБ, около 70% россиян планируют увеличивать сбережения в этом году, большинство из них – либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. Основная цель (у 45% респондентов) – создание «подушки накоплений».