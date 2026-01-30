В России впервые за 25 лет стало меньше легковушек

В России общее количество легковых авто в 2025 году сократилось до 52,8 млн штук.

Таковы данные МВД РФ. Объем легкового автопарка уменьшился впервые за 25 лет. По словам экспертов, в условиях повышения транспортного налога автовладельцы стали активней снимать с учета старые машины.

Другая часть водителей прекращают регистрацию своих авто, чтобы не получать штрафы с камер, хотя это является нарушением законодательства. Кроме того, на статистику повлияло и сокращение продаж новых машин по итогам 2025 года.

Старение автопарка отмечено в президентской стратегии безопасности дорожного движения как одна из самых острых проблем, которые нужно решить в ближайшие годы. По состоянию на 2024 год 23% легковых авто, 38% грузовиков, 20% автобусов и 80% мотоциклов имеют срок эксплуатации более 15 лет, сообщает "Коммерсант".

Напомним, иномарки с пробегом мощностью до 160 л.с., не попавшие под повышение утильсбора, выросли в цене на 15%, инфляцию подогрел ажиотажный спрос. На этом фоне продавцы в Китае проиндексировали стоимость автомобилей.