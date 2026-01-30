До 2030 года российский АПК должен нанимать 130 тысяч специалистов в год

До 2030 года агропромышленный комплекс России должен нанимать 130 тыс. специалистов в год.

Чтобы обеспечить их приток в отрасль, кабмин планирует перестроить работу профильных вузов и колледжей, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Данная цифра взята из кадрового прогноза Минтруда на 2025–2029 годы.

По словам главы кабмина, новые сотрудники в сфере АПК должны быть квалифицированными экспертами, владеть новыми технологиями и обладать навыками для интерпретации данных. Мишустин считает, что готовить специалистов необходимо со школьной скамьи.

"В прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехклассов. В перспективе, мы договорились, их количество должно быть удвоено",— отметил премьер-министр.

Эксперты считают, что власти должны быть готовы к тому, чтобы гибче привлекать бизнес к профильным образовательным программам и регулярно пересматривать оценки кадровой потребности АПК, сообщает "Коммерсант".

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев высоко оценил работу аграриев и результаты собранного урожая.