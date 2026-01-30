Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву на фоне слухов об ударах

Иранский правительственный самолет Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту может быть президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также известно, что американский лидер Дональд Трамп готовит некое заявление. Его выступление ожидается в ближайшие часы.

Согласно данным мониторинга, на Ближний Восток направляются самолеты, участвовавшие в американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану после того, как переговоры о ядерной программе Тегерана не принесли результатов.