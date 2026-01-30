Трамп: Путин согласился остановить удары по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

Это связано с экстремальными холодами. По словам главы Белого дома, и глава РФ согласился, сообщает Bloomberg. Трамп отметил, что многие говорили ему, что у него не получится достичь такой договоренности в ходе телефонного звонка, но это произошло.

Президент США добавил, что украинские власти "почти не поверили в это", но "были очень рады". Когда именно состоялся разговор – неизвестно.

29 января военкор Владимир Романов сообщил в Telegram, что российские войска получили приказ прекратить удары по энергообъектам Украины 28 января. По его словам, конкретные сроки окончания действия приказа в документе отсутствуют, однако устно говорится о 3 февраля.

Ранее президент Америки Дональд Трамп и его спецпосланник раскрыли подробности трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, Украиной и США.