Минфин ограничит вывоз золота слитками массой 100 граммов

Министерство финансов России подготовило проект указа, согласно которому, предполагается установить лимит на вывоз физическими лицами золота в слитках за границу.

Россияне смогут вывозить не более 100 граммов, указал замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, проект уже прошёл межведомственное согласование и в ближайшее время будет направлен в кабмин, а затем — в Администрацию президента.

Идея ограничений обсуждалась ещё в 2023-2024 годах на фоне роста вывоза золота гражданами, который, по мнению Минфина, мог быть способом легального обхода ограничений на вывоз наличной валюты. Первоначально рассматривался лимит, эквивалентный $10 000, однако в итоге было решено установить ограничение в граммах, сообщает Forbes.

Напомним, стоимость золота впервые за 30 лет превысила 12 тысяч рублей.