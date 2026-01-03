Посольство России в Венесуэле сообщило об отсутствии сведений о раненых или погибших россиянах

Посольство России в Венесуэле продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в связи с ударами, нанесенными вооруженными силами США по ряду районов города Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипломатического ведомства.

Дипломатическое представительство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны.

Сведений о раненых или погибших росграждан нет. Поступающие обращения россиян оперативно обрабатываются ответственными сотрудниками посольства.

Рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, по возможности держаться вдали от мест массового скопления людей и сохранять спокойствие.

Ранее Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.