МИД РФ призвало США внести ясность в ситуацию с насильным вывозом из Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги

МИД РФ призвало США внести ясность в ситуацию с насильным вывозом из Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В МИД заявили, что встревожены сообщениями о произошедшем.

"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", - говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства.