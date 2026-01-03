Военные освободили Бондарное в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства. Уничтожен склад материальных средств.