Каллас заявила что президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный США, "не имеет достаточной легитимности"

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях заявила, что ЕС пристально следит за ситуацией в Венесуэле и заявила, что президент республики Николас Мадуро "не имел достаточной легитимности", передаеит корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться и призвала к сдержанности.

ТАСС со ссылкой на свой источник в Брюсселе сообщил, что США не информировали страны ЕС и НАТО о своих планах в отношении Венесуэлы.