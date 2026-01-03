В России будет создан федеральный оперативный штаб для координации борьбы с интернет-мошенничеством

В России будет создан федеральный оперативный штаб для координации борьбы с интернет-мошенничеством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Соответствующее поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, прошедшей 17 декабря 2025 года. Цель — создание действенной системы защиты граждан от цифровых преступлений.

Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзору поручено до 2 марта 2026 года представить в Кабмине предложения по созданию штаба и его персональному составу. Работа должна вестись при участии Администрации Президента, других заинтересованных ведомств, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

К этому же сроку необходимо сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод».

Также до 3 августа 2026 года должен быть разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Документ определит ключевые термины и целевые показатели в борьбе с кибермошенничеством, что сделает эту работу более системной, ускорит расследования и будет способствовать предотвращению преступлений.

Над проектом будут работать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор совместно с другими федеральными органами и при участии Администрации Президента, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Промежуточный доклад должен быть представлен до 12 мая 2026 года.