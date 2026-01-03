Россияне столкнулись с блокировками при совершении крупных покупок на маркетплейсах

Банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах, блокируя операции, выяснило РИА Новости.

При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.

По телефону голосовой помощник спрашивает у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения блокировка снимается.

Также банк присылает клиенту предложение изучить уловки мошенников и узнать, как от них защититься.