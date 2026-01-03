Свердловская, Новосибирская и Тюменская области стали самыми "везучими" регионами в Русском Лото

Рейтинг самых везучих регионов в новогоднем розыгрыше "Русского лото", в ходе которого была разыграна крупнейшая сумма в 4,2 миллиарда рублей, возглавила Свердловская область с общим выигрышем в 449 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

По данным крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото", три главных победителя, которые разделили один миллиард рублей, — из Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей. Каждый из них выиграл колоссальную сумму — по 333 333 333 рубля.

Обладатель приза второй категории в 100 000 000 рублей оказался в Липецкой области.

98 билетов принесли своим владельцам по 1 000 000 рублей каждый. Еще два миллиона были разделены между большим числом участников: эти два приза забрали 78 счастливчиков, каждый из которых получит по 25 641 рублю.