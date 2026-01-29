Найдена потенциально обитаемая экзопланета в 146 световых годах от Земли

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету в 146 световых годах от Земли. Планета HD 137010 b с 50-процентной вероятностью находится в обитаемой зоне своей звезды, похожей на Солнце, пишет Guardian. Открытие было описано в статье в журнале Astrophysical Journal Letters.

Хотя по размерам HD 137010 b больше похожа на Землю (ее радиус всего на 6% больше земного), условия на ней сравнимы скорее с Марсом: поверхность пустынна, температура может быть ниже -70 градусов Цельсия. Впрочем, это все равно потенциально очень неплохой вариант.

Сообщается, что у HD 137010 b орбита похожа на земную, период обращения вокруг звезды составляет 355 дней. Звезда этой планеты - Kepler-186f – несколько дальше от планеты и светит в 20 раз тусклее нашего Солнца.

Обнаружить планету удалось во время ее прохождения на фоне звезды.

Ученые отмечают, что люди, конечно, в обозримом будущем до HD 137010 b не доберутся, но в галактических масштабах Землю и обнаруженную планету можно назвать ближайшими соседями.