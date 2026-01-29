В Кремле не готовы проводить встречу Путина и Зеленского в ОАЭ

В Кремле не рассматривают никакие другие возможные площадки для встречи Путина и Зеленского, кроме Москвы. На вопрос журналистов о возможности проведения встречи двух президентов, например, в ОАЭ (сегодня глава России встречался с лидером этой страны в Москве) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи с Зеленским". Он добавил, что реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было.