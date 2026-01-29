Путин заявил о принципиальности создания полноценного палестинского государства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил о принципиальности создания полноценного палестинского государства.

Оно должно существовать в безопасности с Израилем, отметил российский лидер.

Президент ОАЭ сегодня прибыл в Россию с официальным визитом. Как сообщила пресс-служба Кремля, на повестке дня – ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.