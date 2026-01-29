29 Января 2026
ВТБ Онлайн наращивает число пользователей, прирост за год 21%

Число клиентов, которые ежемесячно пользуются ВТБ Онлайн, в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 млн человек. При этом дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 млрд входов в ВТБ Онлайн, а время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.

Отметим, что в минувшем году ВТБ Онлайн расширил свой функционал для клиентов. В приложении появились биометрические сервисы, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии, а также запустятся другие биометрические функции. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 млн клиентов ВТБ.

Также ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком. Клиенты ВТБ, у которых есть счета в этих банках, получили возможность в приложении ВТБ Онлайн просматривать баланс по депозитам, историю операций, а с Т-банком - и баланс по сбережениям. В ближайшее время проект будет расширен почти до 1 млн человек.

ВТБ развивает онлайн-банкинг и в российском мессенджере МАХ. Ключевые операции доступны прямо в чате: баланс, переводы, оплата счетов, пополнение мобильных, выбор кешбэка и подключение уведомлений. Банк уже направляет пользователям бесплатные push-уведомления в МАХ об операциях по картам и счетам, переводах и покупках по СБП. За 2025 год аудитория банка в отечественных мессенджерах MAX и VK выросла до 2 млн человек.

Специалисты банка продолжают внедрение новых сервисов безопасности в свое приложение.

«Мы готовим масштабное обновление ВТБ Онлайн – в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах для удобства наших клиентов», — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

