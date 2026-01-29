В России у экс-сотрудника полпредства Путина изъято имущество на 28 млрд

В Краснодаре суд передал государству имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента России в Южном ФО.

Удовлетворён иск заместителя генпрокурора России к бывшему федеральному инспектору аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Андрею Коровайко и подконтрольным ему людям. В доход государства изъято 372 объекта недвижимости (земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания и помещения) общей рыночной стоимостью более 28 млрд руб.

Они расположены в Краснодарском и Алтайском краях, Ростовской области. Сначала так решил Каневский райсуд, а потом вердикт утвердил Краснодарский краевой суд. Постановление вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Андрей Коровайко известен как основатель концерна "Покровский", одного из крупных агропромышленных холдингов России. По данным надзора, в основу бизнеса Коровайко, который сейчас находится в международном розыске, легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе.