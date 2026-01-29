В ходе приватизационных торгов цена аэропорта Домодедово может значительно снизиться

29 января состоятся повторные торги по продаже аэропорта Домодедово. Они могут стать первыми реальными, так как первый аукцион был признан несостоявшимся – единственного заявившегося участника не допустили к процедуре.

Во вторых торгах, которые пройдут на понижение стартовой цены, будут участвовать реальные претенденты – структуры аэропортов Шереметьево и Внуково, передают "Ведомости" со ссылкой на осведомленный источник. Известно также, что были и другие претенденты на участие, но они не смогли внести обеспечительные платежи.

По данным электронной площадки, которая проводит торги, к участию допустили АО "Альма", ООО "Аргана" и Рыбалкина Евгения Александровича.

Эксперты ранее высказывали предположения, что Домодедово будет продан значительно дешевле, чем заявленная стартовая стоимость (132,3 млрд руб.). Они считают, что в текущей ситуации актив может быть продан за 20-70 млрд руб. – с учетом значительного долга, которым обременен аэропорт.