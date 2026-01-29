Роспотребнадзор начал расследование кишечной инфекции в тюменском селе, где пострадало больше сотни детей

Получить консультацию по телефону +7 (3452) 270-331 можно круглосуточно.

Департамент здравоохранения Тюменской области открыл горячую линию для пациентов с симптомами кишечной инфекции

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту инцидента. Будут установлены причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции. В ведомстве уточнили, что пострадавшие являются учащимися Онохинской средней общеобразовательной школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



