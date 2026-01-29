29 Января 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области 116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции

116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции в селе Онохино Тюменской области, сообщает Baza.

Один ребенок госпитализирован. Остальные 115 школьников лечатся амбулаторно.

В Информационном центре Правительства Тюменской области сообщили Накануне.RU, что ситуация в Онохино находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Однако точное количество заболевших в ведомстве не называют. Власти настоятельно рекомендуют при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью в Онохинскую врачебную амбулаторию в кабинет неотложной помощи.

"В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста", - говорится в сообщении.

Сотрудники депздрава и управления Роспотребнадзора контролируют оказание необходимой медпомощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия. В ближайшие часы департаментом здравоохранения Тюменской области будет организована работа круглосуточной горячей линии для консультирования пациентов с симптомами кишечной инфекции.

Теги: острая кишечная инфекция, дети, Онохино


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2026 15:50 Мск Baza: Причиной массового отравления детей под Тюменью могло стать зараженное куриное мясо
Ранее 29.01.2026 15:16 Мск Тюменский следком изымает у полиции дело об отравлении детей
Ранее 29.01.2026 14:29 Мск Роспотребнадзор начал расследование кишечной инфекции в тюменском селе, где пострадало больше сотни детей

