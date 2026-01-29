В Тюменской области 116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции

116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции в селе Онохино Тюменской области, сообщает Baza.

Один ребенок госпитализирован. Остальные 115 школьников лечатся амбулаторно.

В Информационном центре Правительства Тюменской области сообщили Накануне.RU, что ситуация в Онохино находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Однако точное количество заболевших в ведомстве не называют. Власти настоятельно рекомендуют при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью в Онохинскую врачебную амбулаторию в кабинет неотложной помощи.

"В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста", - говорится в сообщении.

Сотрудники депздрава и управления Роспотребнадзора контролируют оказание необходимой медпомощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия. В ближайшие часы департаментом здравоохранения Тюменской области будет организована работа круглосуточной горячей линии для консультирования пациентов с симптомами кишечной инфекции.