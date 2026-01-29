В России для школьников провели профориентационные занятия по предпринимательству

Во всех школах России прошли профориентационные занятия по предпринимательству. Они состоялись для учеников 6-11-х классов.

Они стали частью курса внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты", который помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии. Сценарии занятий, видеоролики, а также методические рекомендации по их проведению разработаны фондом гуманитарных проектов, Российским обществом "Знание", корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения России.

"Формирование культуры предпринимательства является важным элементом системного развития и поддержки самореализации молодёжи. Его цель – сформировать у подрастающего поколения адекватное восприятие предпринимательства как перспективной карьерной траектории. Благодаря этим урокам, мы можем в понятной форме дать школьникам представление о профессии, ее возможностях и вызовах, что в будущем может помочь им сделать осознанный выбор своего пути", – отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, его слова приводит пресс-служба корпорации МСП.