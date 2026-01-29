В зарегистрированном браке аборт должен совершаться только с согласия отца – Патриарх Кирилл

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл выступил за законодательное ограничение для женщин в браке проводить аборт без согласия мужа.

"Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка, в случае, конечно, зарегистрированного брака. Речь идет о семье. Женщина может быть в состоянии аффекта, психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы. И поэтому важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо, что ты... Слова мужа должны присутствовать в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок", - заявил Патриарх Кирилл на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Кроме того, Патриарх призвал к принятию федерального закона об ответственности за "склонение к аборту" и запрету абортов в частных клиниках.