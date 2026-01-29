1000 на 38: Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телам погибших на полях специальной военной операции.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, Россия передала Украине 1 тыс., а возвратила 38 тел погибших.

Обмены телами погибших – часть стамбульских договорённостей российской и украинской сторон. Непосредственное участие в них периодически принимают уполномоченные по правам человека с обеих сторон. В последний раз публично сообщалось о таком обмене 20 ноября 2025 г.