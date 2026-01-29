Больше половины товаров легкой промышленности в России приходится на импорт

Объем рынка легкой промышленности в 2025 году составил 2,63 трлн руб., при этом на отечественное производство пришлось только 1,3 трлн руб., остальное импорт, сообщил министр финансов России на парламентских слушаниях в Госдуме. "А еще есть импортный контрафакт, который не учитывается в этой статистике", - отметил министр.

Несмотря на сложности, ситуация с прибылью и выручкой в отрасли за несколько последних лет поправляется, заявил Силуанов. Так, по его словам, рентабельность производства одежды сейчас составляет 9,8%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что бороться с контрафактом помогает маркировка, которой сейчас подлежит большая часть товаров легкой промышленности. По ее словам, доля нелегального оборота сократилась после введения маркировки и составляет около 12% (в 2025 году).