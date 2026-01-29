29 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги / t.me/zhogaartem

В гимназии Екатеринбурга создают мурал в честь Героя России и ДНР Владимира Жоги

В гимназии №108 Екатеринбурга создают мурал, посвященный Герою России и ДНР Владимиру Жоге. Об этом в своих соцсетях написал его отец и полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

"Прислали фотографии из гимназии №108 Екатеринбурга. Спасибо, ребята, за память о моем сыне!" - написал полпред.

Мурал с изображением Героя России и ДНР Владимира Жоги в гимназии №108 Екатеринбурга(2026)|Фото: telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги / t.me/zhogaartem

Он рассказал, что еще прошлой весной встречался с учениками гимназии, которые решили присвоить своему 5-му "Б" классу имя Владимира Жоги. Полпред поддержал их инициативу и тогда же узнал, что в гимназии обучаются еще и дети его погибшего боевого товарища из "Спарты".

"Школьники на постоянной основе проводят благотворительные ярмарки, где продают поделки, сделанные своими руками. На вырученные средства ребята покупали дроны для бойцов, а сейчас рисуют портрет Героя. Такие юные, но уже настоящие патриоты России!" - добавил Артем Жога.

Теги: Екатеринбург, гимназия, Владимир Жога, мурал


