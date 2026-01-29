29 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловском МВД рассказали про демографическую ситуацию в регионе

В ГУ МВД России по Свердловской области на расширенном заседании коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона за 2025 год рассматривалось большое количество проблемных вопросов, прямо или косвенно влияющих на криминогенную обстановку в регионе. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, также принимавший участие в работе совещательного органа.

По его словам, на мероприятии под председательством начальника гарнизона генерал-лейтенанта Александра Мешкова затрагивалась, в том числе, и тема демографии. Свердловская область занимает площадь 194 226 квадратных км. Ее протяженность с запада на восток составляет 560 км, с севера на юг – 660 км. Расстояние до Москвы по прямой – 1422 км, автотранспортом – 1787 км.

Заседание коллегии по итогам борьбы с преступностью в ГУ МВД по Свердловской области(2026)|Фото: В.Н. Горелых

На западе регион граничит с Пермским краем, на севере – c республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью, на юге – c Курганской, Челябинской областями и республикой Башкортостан. Область расположена на восточном склоне средней и северной частей Уральских гор, и западной окраине Западно-Сибирской равнины. Датой официального образования считается 17 января 1934 года. С 13 мая 2000 года регион входит в состав Уральского федерального округа.

Административное деление Свердловской области включает 5 административных округов, 94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских и 16 сельских поселений. Муниципальные образования объединяют 47 городов, 25 областного и 20 районного значения, 2 ЗАТО, 73 рабочих поселка и 26 поселков городского типа, 1 821 сельский населенный пункт.

Заседание коллегии по итогам борьбы с преступностью в ГУ МВД по Свердловской области(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Численность постоянного населения региона по состоянию на 1 января 2025 года составила 4 млн 221,5 тысяч человек (на 01.01.2024 г. – 4 млн 222,7 тысяч человек). К примеру, в Екатеринбурге проживает 1 536 183 человек. В Нижнем Тагиле – 334 209. В Каменске-Уральском – 162 177. В Первоуральске – 112 860. В Серове – 93 192. В Верхней Пышме – 73 727. В Новоуральске – 77 894. В Березовском – 76 947. В каждом муниципальном образовании своя "кривая" преступности. Тех начальников, которые допустили ее рост, генерал Мешков заслушал и потребовал в тесном взаимодействии с местными органами власти принять комплекс дополнительных мер по стабилизации обстановки и более надежной защите от посягательств криминалитета законопослушных граждан", - резюмировал полковник Горелых.

Теги: демография, коллегия, МВД, Свердловская область


