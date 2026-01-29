Под Пермью два человека погибли в смертельном ДТП

28 января 2026 года на территории Пермского муниципального округа произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации установлено,что по автодороге "Болгары - Юго-Камский - Крылова" со стороны поселка Юго-Камский в направлении Перми, двигался автомобиль "Киа Сид", под управлением водителя 1980 года рождения, который на шестом километре автодороги не учел дорожные метеорологические условия и допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "УАЗ патриот", под управлением водителя в 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир "KIA Сид"получили смертельные травмы.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.