Студенты назвали "Газпром нефть" одним из лучших работодателей в промышленной сфере

"Газпром нефть" заняла второе место среди промышленных компаний в рейтинге работодателей FutureToday. Он был составлен по результатам опроса студентов. Также компания вошла в общую десятку лидеров рейтинга.

Организаторы исследования отмечают, что главными критериями хорошего работодателя участники опроса назвали надежность, высокий уровень зарплат и наличие карьерных перспектив. Комментируя Накануне.RU результаты рейтинга, пресс-служба "Газпром нефти" пояснила, что работа с кадрами ведется системно, начиная со студенческой скамьи.

Одной из основных площадок для этого является корпоративная "Лига вузов", объединяющая 48 университетов в России и за рубежом. Такое партнёрства позволяет учебным заведениям обновлять образовательные программы по актуальным для отрасли направлениям, таким как цифровое моделирование или робототехника. Компания помогает открывать новые магистратуры и лаборатории, поддерживает научные исследования и студенческие технологические инициативы. Через корпоративный акселератор "Индастрикс" молодые разработчики могут доработать свои проекты до промышленного применения.

В подразделениях "Газпром нефти" стажируются и проходят практику сотни студентов. К примеру, "Газпромнефть-Заполярье" ежегодно направляет на производственные объекты порядка 200 практикантов. Предприятие развивает целевые программы подготовки в партнерских вузах, а его сотрудники непосредственно участвуют в учебном процессе. Для облегчения адаптации начинающих специалистов действуют программы наставничества.

По словам директора по организационному развитию и работе с персоналом "Газпромнефть-Заполярья" Марины Александровой, потребность в квалифицированных инженерно-технических кадрах остаётся высокой. Поэтому предприятие ведёт планомерную работу по подготовке специалистов, знакомя студентов с отраслью, предоставляя доступ к современным технологиям и создавая новые форматы взаимодействия.

"В прошлом году мы впервые провели фестиваль науки и технологий для учащихся партнерских вузов и колледжей, на котором будущие инженеры представили свои разработки экспертам компании. Многие из ребят после окончания учебы планируют присоединиться к нашей команде", - рассказала она.