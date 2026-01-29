В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задержан рейс в Египет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задержан авиарейс в Египет.

Читайте также: В Египте пропали двое туристов из Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 29 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Екатеринбурга задержан рейс UJ-724 авиакомпании "Аль-Масрия Юниверсал Эйрлайнс" в Хургаду. По расписанию самолет должен был вылететь в 5 часов 45 минут, однако не покинул аэропорт до сих пор.

Как отметили в прокуратуре, время фактического вылета в данный момент уточняется. Согласно данным онлайн-табло Кольцово, вылет предварительно намечен на 14 часов.

Пассажиров обеспечивают напитками и горячим питанием. Свердловской транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной.

Напомним, ранее в Кольцово уверяли, что сильный снегопад не помешал работе аэропорта.