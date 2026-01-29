В российских школах призвали ввести раздельное обучение для повышения демографии

В Русской православной церкви призвали ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек, чтобы после этого, "соскучившись" друг по другу, молодые люди и девушки активнее заводили семьи на первых курсах вузов. Такое предложение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московского патриархата РПЦ иерей Федор Лукьянов на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Примерно 70% молодежи хотят создать семью. Но они хотят создать семью когда-нибудь потом. Первые и вторые курсы не думают об этом. Нам необходимы системные изменения. Чтобы студенты хотели создавать семьи. Что надо сделать: задуматься о восстановлении практики раздельного образования (мальчики отдельно от девочек). Практика показывает, что у мальчиков и девочек, которые учились раздельно, на первых курсах возникает больше семей. Они успевают соскучиться друг по другу. Кроме того, в классах с раздельным обучением снижается агрессивность подростков, снижается травля. Учитываются половозрастные особенности детей", - сказал иерей Федор Лукьянов.

Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на это напомнил, что сейчас образовательная организация может выбирать форму образования, в том числе вводить раздельное обучение.

Глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова добавила, что сенаторы готовы поддержать идеи, предложенные РПЦ.