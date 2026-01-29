29 Января 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

За мат и агрессию учеников в отношении учителей надо крупно штрафовать родителей, - митрополит Евгений

В Русской православной церкви призвали ввести крупные штрафы для родителей, чьи дети матерятся или проявляют агрессию в отношении учителей.

"Мы видим картину, от которой сжимается сердце. Учитель превратился в заложника злых учеников и родителей, которые готовы растерзать любого, кто укажет им на неправоту и лень их ребенка. Любая критика со стороны педагога воспринимается в штыки. <…> Изнутри нашу школу разъедает феномен родителя-адвоката. Для них школа – супермаркет, а учитель – официант", - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Он добавил, что и такие факторы как низкий уровень зарплаты, отсутствие защиты со стороны государства, бюрократическая работа – отталкивают людей от профессии учителя. Отдельно он выделил проблему с учителями-мужчинами: "Учителей-мужчин отпугивают от школы. А если учителя только женщины – это вызывает перекос в воспитании. В моем родном Екатеринбурге делается все, чтобы мужчины в учителя не шли. Учитель физики вывел ученика из класса и стал подсудимым", - напомнил митрополит.

Он высказал несколько предложений от лица РПЦ, которые призваны улучшить положение учителей: "приравнять статус учителя к статусу представителя власти; создать этический кодекс учеников и родителей; матерная брань и агрессия со стороны ученика должны повлечь большой штраф в пользу учителя; руководство школ должно стоять на стороне учителей; запустить программу учительского всеобуча; нужно создавать не родительские комитеты, а советы отцов, лектории; создать госзаказ на информпродукт: должен вернуться образ учителя с большой буквы, нужно прославить учителя".

